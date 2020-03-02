Okullarımızdan Türkiye’de kickboks başarısı

Türkiye Okul Sporları Kickboks Gençler Birinciliği Türkiye’nin Kütahya şehrinde yapıldı. 25 sporcu ile katıldığımız şampiyonada Türkiye’nin 81 ilinden ve KKTC’den, 850 civarında sporcunun yarıştı.
Türkiye Okullar Arası Küçükler-Yıldızlar Kickboks Şampiyonası’nda Point Fighting disiplininde 30 Kg. Yıldız Erkekler kategorisinde yarışan Mehmet Nedim Güler, 30 Kg. Yıldız Bayanlar kategorisinde yarışan Elif Çetindağ ve + 65 Kg. Yıldız Erkekler kategorisinde yarışan Mertcan Güler isimli sporcularımız üçüncü oldular.