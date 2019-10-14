Oklar hedeflere atıldı

Federasyon tarafından dördüncüsü düzenlenen Süper minik, Minik, Yıldız ve Gençler yarışmaları önceki gün yapıldı.

Yarışmalarda mücadele eden 8 – 17 yaş guruplarındaki kategorilerinde 11 kulüp ve 62 sporcu mücadele etti. Olimpik ve Makaralı yay kategorilerinde tamamlanan sezon sonu yarışmasında Süper minik ve Miniklerde sezonun toplam puanları belirlenerek ödülleri taktim edildi.

Yıldız ve Gençler yaş grupları da 17 Kasım tarihinde düzenlenecek olan eleme ve finallere kalıp katılmaya hak kazanan sporculardan dereceye girenlere de sezonun son sıralama yarışmasındaki başarı belgeleri federasyon yetkilileri tarafından verildi.