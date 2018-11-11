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Oklar Atatürk anısına atıldı

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Oklar Atatürk anısına atıldı
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Okçuluk Federasyonu tarafından Atatürk’ü Anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen açık alan okçuluk yarışması Cumartesi günü yapıldı.

Büyükler Makaralı ve Olimpik Yay Kategorilerinde düzenlenen yarışma saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından saat 10:00’da 25 kişinin katılımıyla başlandı.

Sıralama turlarının ardından finale kalmaya hak kazanan sporular, eleme turunun ardından dereceye girenlere ödülleri federasyon yönetim kurulu ve hakemleri tarafından takdim edildi.

Dereceye giren sporcular şöyle;

Olimpik Yay Erkek

1-Emre ÇALIŞKAN- Sentor Okçuluk

2-Seçuk DOĞAN -Güzok Okçuluk

3-Muharrem KURAL- Güzok Okçuluk

Olimpik Yay Bayan

1-Gülhanım ÇAKAL- GAÜ Okçuluk

2-Fatma KUTLUHAN -Yenikent Okçuluk

Makaralı Yay Erkek

1-Serkan TAYDAŞ -BÜY Okçuluk

2-Osman TEZ -GAÜOkçuluk

3-Hüseyin MISTIKOĞLU-Yenikent Okçuluk

Makaralı Yay Bayan

1-Ayşen TEZ-GAÜ Okçuluk

2-Pelin TANRIVERDİ-Güzok Okçuluk

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