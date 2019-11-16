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Okçuluk’ta şampiyonlar belirleniyor

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Okçulukta Açık Alan Sezonu bugün tamamlanacak. Sporcuların elde edecekleri derecelere göre 2019 sezonunun şampiyonları belli olacak

Okçuluk’ta şampiyonlar belirleniyor

Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen Açık Alan Sezonu, bugün, saat 10:00’da başlayacak olan eleme ve final karşılaşmaları sonrasında tamamlanacak.

Şampiyonlar belirleneceği karşılaşmalar, Okçuluk Federasyonu’nun Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi içerisindeki, açık alan tesislerinde yapılacak.KarşılaşmalarYıldız, Genç ve Büyüklerden oluşan, Olimpik ve Makaralı yay kategorilerinde yapılacak.

2019 Nisan ayından beridir devam eden sezonda, sezon içerisinde gerçekleştirilen sıralama yarışmaları ile topladıkları puanlarlar neticesinde, 46 sporcu eleme ve final müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Kategorilerinde oluşturulan eşleşmeler neticesinde karşılaşacak olan sporcuların elde edecekleri derecelere göre 2019 sezonunun şampiyonları belli olacak.

Açık alan sezonu finallerinde, ilk 3’e girmeyi başaran sporcular, Okçuluk Federasyon tarafından Aralık ayı içerisinde düzenlenecek olan ödül töreni ile onurlandırılacaklar.

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