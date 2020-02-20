Okçulukta organizasyonlar daraltılıyor

Okçuluk Federasyonu, 2020 yılı katkı payının yetersizliği nedeniyle faaliyetleri ve organizasyonları ile ilgili olarak daraltma kararı aldı

Okçuluk Federasyonu federasyon binasında yapılan yönetim kurulu toplantısında; federasyonun 2020 yılı faaliyetleri ve organizasyonları ile ilgili olarak daraltma kararı aldı.

Federasyon başkanlığından yapılan açıklamada; “2017 yılı sonrasında federasyon yönetim kadrosu olarak gerek tesis, bina tadilatları, seminer ve sekreterlik binalarının yapımı ve kazandırılması, kurumsallaşma, kurslar ve eğitimciler yetiştirme, gerekse yapılanma ile ilgili olarak üst seviyede fedakarlıklar yaparak ülkemizde iyi bir yere gelmesi için canla başla yılmadan çalışıyoruz.

Yönetim kadrosu ve diğer oluşturulan kurullar olarak, 2020 yılı için önceden belirlenerek resmi web ve sosyal sitelerinde duyurduğu faaliyet programındaki yarışma organizasyonları, kurs, seminerler ve faaliyetler için Spor Dairesi Müdürlüğü tarafından belirlenip kuruma verilmesi öngörülen 2020 yılı katkı payının yetersiz olduğu görülmüştür.

Ayrıca sürdürülebilir devamı için kulüplerimize genel organizasyonlar için sağlanacak olan kapalı alan imkanlarının 2018 yılından beridir, federasyona ait yeni hazırlanan ana tüzük, yarışma tüzüğü ve hakem tüzüğü ile birlikte gerekliliğinin proje ve yazılı resmi olarak daireye belirtilmesine rağmen sağlanamayan kapalı alan okçuluk tesisi eksiklikleri ile ilgili yönetim olarak yıl boyunca yapılacak olan kapalı ve açık alan yarışma organizasyonlarını azaltmıştır.

Federasyon için ayrılan bütçe miktarının yıl sonuna kadar yetecek şekilde yeniden düzenleme yapıldıktan sonra güncel duyurusunun kulüp, dernek ve birliklerine en erken zamanda bildirerek, yurt dışı temaslarının bu şartlarda imkansız olduğunu, ulusal organizasyonlarda ise yapılacak olan Organizasyonların 2020 sonuna kadar dengeli ve mevcut bütçenin tam kullanılabilecek şekilde harcamaların belirleneceği, mevcut şartlarda federasyonun belirleyeceği belli bir seviyeye gelen sporcular için en azından yurt dışında katılacakları bireysel organizasyonlarda elde edecekleri başarıların yine ayrılan bütçe miktarından para ödülü olarak verilebilmesi değerlendirilerek, ilgili sporcu veya kulüplerin ödüllendirilmesi planlanmaktadır denildi.”