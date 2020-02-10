Okçulukta aday hakem kursu düzenlenecek

Ferdi Çiftçi başkanlığındaki Okçuluk Federasyonu yönetim kurulu, yeni hakemler yetiştirmek amacıyla aday hakem kursu düzenledi.

22-23 Şubat tarihlerinde Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi içindeki federasyon binasında gerçekleştirilecek kurs 9-17 saatleri arasında yeralacak.25 kişi ile sınırlı tutulacak kursa katılmak isteyenlerin Okçuluk Federasyonu’na başvuruda bulunarak gerekli belgeleri teslim etmeleri istendi.

Federasyon Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Lefkoşa’da Atatürk Spor Kompleksi içerisindeki Okçuluk Federasyonu Seminer Salonunda 2 gün süre ile gerçekleştirilecek olan Aday Hakemlik Kursu ücretinin 100-TL olduğu, başvuruların ise 20 Şubat Perşembe gününe kadar devam edileceği bildirildi.