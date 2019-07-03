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Okçuluk Milli Takım antrenörleri belirlendi

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Okçuluk Milli Takım antrenörleri belirlendi
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KKTC Okçuluk Federasyonu'nun yönetim kurulu toplantısında KKTC Okçuluk Federasyonu Milli Takım Antrenörleri görevlendirmeleri resmi olarak yapıldı.

Belirli kıstaslar çerçevesinde yapılan değerlendirmede teknik direktör ve baş antrenörlük görevine GÜZOK Derneği antrenörü Muharrem Kural getirilirken, Milli Takım Kamp Koordinatörü ve Milli Takım eğitim antrenörlüğüne Sentor Okçuluk Antrenörü Arda Topal getirildi.                   

Milli Takım Kadrosu bugünden itibaren KKTC Okçuluk Federasyonu tarafından yapılan resmi duyuruya göre kesinleşen antrenörlerden beklenti büyük.

Antrenörler Muharrem Kıral ve Arda Topal "Sorumluluklarımızın farkındayız, başarı ve sürekli gelişim odaklı çalışacağız." ifadelerini kullandılar.

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