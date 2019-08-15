Okçularımız, milli takım gelişim kampında

KKTC Okçuluk Federasyonu bünyesinde oluşturulan, 11-17 yaş gurubu yıldız ve gençlerden oluşan 15 kişilik sporcu ve yönetici kadrosu, 15-19 Ağustos tarihleri arasında Milli Takım Gelişim Kampına katıldı.

Antalya’da federasyon ana sponsoru olan BVE tarafından Vedat Erbay Okçuluk Akademisinde düzenlenen 4 günlük teknik gelişim kampında, milli takım sporcularının performans testleri, okçuların teknik – fiziksel gelişimlerinin gözlemlenmesi ve ileriye taşınması hedefleniyor.

Kamp sonrasında 23-25 Ağustos tarihlerinde Ordu’da düzenlenecek olan Türkiye Okçuluk Federasyonu Uluslararası 3. Malazgirt Okçuluk Turnuvasına katılacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Okçuluk kadrosuna seçilen sporcular, organizasyonda ülkemizi temsil edecekler.