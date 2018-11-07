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Okçularda minikler ve gençler yarıştı

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Okçularda minikler ve gençler yarıştı
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Okçuluk Federasyonu & Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay ile 4 Kasım 2018 pazar günü organize ettiği minik/yıldız/gençler olimpik ve makaralı yay kategorilerinde 39 sporcunun mücadele ettiği yarışma sonunda dereceye giren 23 sporcuya ödülleri takdim edildi. 

Okçuluk Federasyonu ile işbirliği içerisinde düzenlenen turnuvada, adamızın en büyük ihtiyacı olan kan bağışında bulunularak sosyal bir etkinliğe imza atıldı. 37 yarışmacının katıldığı yarışma boyunca MOD dans derneği tarafından çeşitli dans gösterileri turnuvaya ayrı bir renk kattı.

Turnuva sonunda dereceye giren  25  sporcuya kupa ve madalyaları, Okçuluk Federasyonu Başkanı Ferdi Çiftçi, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Başkanı Bülent Çıraklı ve Antalya BVE Okçuluk Akademisi Başkanı Vedat Erbay tarafından takdim edildi.

Kategorilere göre dereceye girenler şöyle:

SÜPER MİNİK KIZ / ERKEK

Damla Akar

Melinay Yağız

Kuzey Deniz

Ali Berk Gezek

Artun Gümüşok

MİNİK KIZ/ERKEK

Işık TEZ

Şerife Keleş

Yağmur Abiç

Erdem Dervişoğulları

Mulla El

İsmet Aydoğdu

YILDIZ KIZ/ERKEK

İdal Kutluhan

Ceren Buluncak

Erin Çiftçi

Çetin Erdinç

Pertev Direnç

Çağın Mannaş

GENÇ  KIZ/ERKEK

Edarnur Kural

Pembe Ulaç

Meryem Boran

Sadıka Cemmedo

Melih Yağız

Berkant Akdemir

Ege Deniz

Makaralı Yay yıldız erkek

Mustafa AKAR

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