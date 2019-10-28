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Okçular ilkyardım eğitimi aldılar

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Okçular ilkyardım eğitimi aldılar
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Okçuluk'da İlk yardım, Antrenör ve Hakem Gelişim, Sporcu Psikolojisi Seminerleri tamamlandı.
25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşen ve Cuma günü başlayan ilk yardım seminerinin ilk gününde Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Güzelyurt bölge amirliğinde görevli Elçin Erele'nin sunumu yapıldı. Cumartesi günü Atatürk Stadyumu Okçuluk Federasyonu Seminer Salonunda Eğitim Kurulu üyeleri Abuzer Ekbiç ve sporcu psikoloğu Gözde Acaray'ın sunumu oldu. Antrenör ve adaylarına, Pazar günü ise hakem ve adaylarına yönelik verilen seminerde ise Eğitim Kurulu üyesi Osman Tez ve sporcu psikoloğu Gözde Acaray sunum yaptılar. Seminerler sonrasında katılım gösteren antrenör, hakem ve stajyerlere belgeleri federasyon yetkililer tarafından takdim edildi.

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