Okçular Güzelyurt’ta yarıştı

Baf Ülkü Yurdu Okçuluk kulübü tarafıondan organize edilen para ödüllü açık alan yarışması Cumartesi yapıldı

KKTC Okçuluk Federasyonu 2018 yılı faaliyet programı çerçevesinde organize edilen ikinci Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü Okçuluk Takımı para ödüllü organizasyon 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü gerçekleştirildi.

92 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren 42 minik-yıldız-genç-büyük bayan ve erkek olimpik ve makaralı yay kategorilerinde yarışmacılara nakit para ve kupa ödülleri kurum yöneticileri tarafından verildi.

Minik kız (Olimpik yay)

Şerife KELEŞ Girne Amerikan Okçuluk Takımı Işık Tez Girne Amerikan Okçuluk Takımı Deniz YALÇIN Girne Amerikan Okçuluk Takımı

Minik Erkek

Hasan BİLGEHAN Mağusa Gelişim Akademisi Okçuluk Takımı Erdem HIRKA Güzelyurt Okçuluk Derneği Berkin ALTINDAĞLI Girne Amerikan Okçuluk Takımı

Yıldız Kız (Olimpik Yay)

İdal KUTLUHAN Yenikent Okçuluk Takımı Ceren BULANCAK Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü Okçuluk Takımı Sedef KERVANLI Güzelyurt Okçuluk Derneği

Yıldız Erkek (Oklimpik Yay)

Çetin ERDİNÇ Güzelyurt Okçuluk Derneği Eren PAŞA Mağusa Gelişim Akademisi Okçuluk Takımı Pertev DİRENÇ Güzelyurt Okçuluk Derneği

Genç Bayan (Olimpik Yay)

Efsane BULANCAK Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü Okçuluk Takımı Pembe ULUÇ Güzelyurt Okçuluk Derneği Sıdıka CEMMEDO İskele Avcılık Atıcılık Kulübü Okçuluk Takımı

Genç Erkek (Olimpik Yay)

Eray MERTTÜRK Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü Okçuluk Takımı Osmancan ŞEKER Mağusa Gelişim Akademisi Okçuluk Takımı Melih YAĞIZ Yenikent Okçuluk Takımı

Büyük Bayan (Olimpik Yay)

Fatma KUTLUHAN Yenikent Okçuluk Takımı Ebru BULANCAK Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü Okçuluk Takımı Gülhanım ÇAKAL Girne Amerikan Üniversitesi Okçuluk Takımı

Büyük Erkek (Olimpik Yay)

Yılmaz KUTLUHAN Yenikent Okçuluk Takımı Seçuk DOĞAN Güzelyurt Okçuluk Derneği Muharrem KURAL Güzelyurt Okçuluk Derneği

Makaralı Yay Bayan

Ayşen TEZ Girne Amerikan Üniversitesi Okçuluk Takımı Uysal OLDAÇ Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü Okçuluk Takımı Bahire BEŞİKTAŞ Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü Okçuluk Takımı

Makaralı Yay Erkek

Osman TEZ Girne Amerikan Üniversitesi Okçuluk Takımı Serkan TAYDAŞ Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü Okçuluk Takımı Hüseyin MISTIKOĞLU Yenikent Okçuluk Takımı

Mix Takım Büyükler (Olimpik Yay)

Osman TEZ-Ayşen TEZ Girne Amerikan Üniversitesi Okçuluk Takımı Serkan TAYDAŞ-Uysal OLDAÇ Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü Okçuluk Takımı İsvendiyar KUŞ-Bahire BEŞİKTAŞ Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü Okçuluk Takımı

Mix Takım Olimpik Yay