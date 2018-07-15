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Okçular 20 Temmuz’a hazırlandı

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20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Hazırlık açık alan yarışması aşırı sıcağa rağmen gerçekleşti

Okçular 20 Temmuz’a hazırlandı
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Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen  20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Hazırlık açık alan yarışması Pazar günü gerçekleştirildi.

Okçuluk Federasyonu’nun Atatürk Spor Kompleksi içindeki açık alanında gerçekleştirilen yarışmada sporcular aşırı sıcağa rağmen hedefe atmayı başardılar.

Yarılan yarışma sonunda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.

Recurve (olimpik) Bayan

  1. Gülhanım Çakal
  2. Fatma Yasemin

Recurve (olimpik) Erkek

  1. Niyazi Aktansoy
  2. Yusuf Duman
  3. Muammer Bulancak

Compound (makaralı) Bayan

  1. Ayşen Tez
  2. Uysal Oldaç
  3. Bahire Beşiktaş

Compound (makaralı) erkek

  1. Osman Tez
  2. Serkan Taydaş
  3. Mehmet İyiyürek

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