Okan Dağlı kitabını Gürkan’a takdim etti

Dr. Okan Dağlı, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ni ziyaret ederek bir süre önce yayınladığı “Topta Birlikte İki Toplumlu Futbolcular” kitabını Başkan Burhan Gürkan’a takdim etti.

Dernek genel merkezinde gerçekleşen ziyarette daha önce “İki Toplumlu Futbolcular” adı altında çıkarılan ve güncellenen kitap hakkında yapılan eklemelerle ilgili bilgi veren Dr. Okan Dağlı, ilk baskısı 8 yıl önce yayınlanan kitaba ek olarak Kıbrıs’ın kuzeyine forma giyen Kıbrıslı Rum futbolcuların kitaba dahil edildiğini aktardı.

Dağlı, ayrıca Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun Kıbrıs Futbol Federasyonu ile yapmış olduğu görüşme süreci ile geçtiğimiz yıl Mağusa Türk Gücü ile Nea Salamina takımları arasında oynanan dostluk maçı gibi konu başlıklarının da kitapta yer aldığını ifade etti.

Dernek üyeleri için kitap temin edildi

KTSYD, dernek üyeleri için Dr. Okan Dağlı’nın yazdığı “Topla Birlikte İki Toplumlu Futbolcular” kitabından temin etti. Yapılan açıklamada üyelerin dernek genel merkezinde kitaplarını ücretsiz olarak alabilecekleri duyuruldu.