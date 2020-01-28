Oğuzhan Feyenoord yolcusu

Beşiktaş, Hollanda ekibi Feyenoord ile Oğuzhan Özyakup'un kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı.

27 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar Hollanda ekibinde forma giyecek.

Hollanda'ya gidecek olan milli futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra yeni takımıyla sözleşme imzalayacak.

Oyuncunun maaşının yarısını Beşiktaş, yarısını da Feyenoord'un ödeyeceği öğrenildi.

2012 yılından beri siyah beyazlı forma giyen Oğuzhan Özyakup, bu sezon 20 resmi maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.