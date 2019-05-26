Öğretmenler dostluk maçında buluştular

Kıbrıslı Türk ilkokul öğretmenleri ile Kıbrıslı Rum ilkokul öğretmenleri dostluk maçında buluştular. Kıbrıslı Türk ilkokul öğretmenleri 6-5 kazandılar

Kıbrıslı Türk ilkokul öğretmenleri ile Kıbrıslı Rum ilkokul öğretmenleri geçtiğimiz akşam Göçmenköy Stadında oynanan dostluk maçında buluştular.

Zaman zaman çiseleyen yağmur altında, dostça ve centilmence geçen maçta büyük çekişme yaşandı. Kıbrıslı Rum ilkokul öğretmenleri maçın ilk devresini 4-2 önde kaparlarken, ikinci devrede daha üstün olan Kıbrıslı Türk ilkokul öğretmenleri, maçı 6-5 kazandılar.

Kıbrıslı Türk Öğretmenler Sendikası genel sekreteri Şener Elcil'in de izlediği maç sonrasında ise öğretmenler hep birlikte yemek yediler.