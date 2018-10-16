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Ocakçılar buluştu

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Türk Ocağı yönetim kurulunun düzenlediği dayanışma gecesinde yaptığı açıklamada, kısa sürede toparlanacaklarını belirtirken, bu sezon hedeflerinin ligi üst sıralarda bitirmek olduğunu söyledi

Ocakçılar buluştu
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Soydan SAKALLI

K-PET Süper Lig ekibi Türk Ocağı’nda Şükrü Karakaya başkanlığındaki yönetim kurulu, geçtiğimiz hafta  Malpas Otel’de rakı gecesi düzenledi.

Yoğun katılımın olduğu gece, Grup Akustik’in müzikleri ile renkli geçerken, gecede yönetici Hasan Saltuk’un sunuculuğunda bağış toplandı. Yapılan bağışlarla kulübe 35,000 TL katkı yapıldı.

Başkan Şükrü Karakaya, gecede yaptığı konuşmada katılımcılara teşekkür ederken, sezonun ilk maçı olan Doğan Türk Birliği maçında elde ettikleri galibiyet sonrasında rehavete girdiklerine dikkat çekti.

Kısa sürede toparlanacaklarını belirten Şükrü Karakaya, bu sezon hedeflerinin ligi üst sıralarda bitirmek olduğunu söylerken, gelecek sezondan itibaren şampiyonluk hedefinin de konulabileceğine vurgu yaptı.

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