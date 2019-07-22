Ocak, Kaptan’ına ağlıyor

Türk Ocağı Limasol kulübünün efsane futbolcularından Orhan Kaptan’ın yeğeni, yöneticilerden Ahmet Kaptan’ın kardeşi Orhan Kaptan’ın genç yaşta hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyor.

Türk Ocağı Limasol kulübünün, Orhan Kaptan’ın vefatı ile ilgili olarak yayınladığı başsağlığı mesajı şöyle:

“Kulubümüzün efsane futbolcularından Orhan Kaptan’ın yeğeni, kulüp yöneticilerimizden Ahmet Kaptan’ın kardeşi Orhan Kaptan’ı genç yaşta kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz.

Merhuma Allahtan rahmet,kederli ailesine başsağlığı dileriz.”

Bu arada dün akşam yapılacak olan Türk Ocağı Limasol tombala çekilişi, Orhan Kaptan’nın vefatı sebebiyle iptal edildi.”