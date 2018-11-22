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Objetifimizden yansıyanlar

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Objetifimizden yansıyanlar
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HAZIRLAYAN: NECATİ KÜLAHLILAR

Doğan Türk Birliği tribünlerinin değişmez ismi Sahir, bu kez merhum Dr Salih Miroğlu anısına düzenlenen maçta Doğan Türk Birliği kadın takımına destek verdi

Yenicami kaleci antrenörü Hakan Dervişoğlu, eski günlerdeki gibi kaleci eldivenlerini giyerek objektifime poz verirken, her zaman göreve hazır olduğunu söyledi   

Yeni Boğaziçi kulüp başkanı Mehmet Karaşahin, Hamitköy - Yeni Boğaziçi maçında taraftarlarıyla birlikte maçı izledi

Yenicami'nin golcü futbolcusu John Ebuka, her maç öncesinde olduğu gibi BÜY maçı öncesinde de dua ederek sahaya çıktı.

Spor yazarları Hasan Küçük ve Gökmen Bolkan, Yenicami - Baf Ülkü Yurdu maçı öncesinde fikir alış verişinde bulundular

Bisiklet sporcuları Mehmet Korkut, Şevki Ahcıhoca, Berk Bağrıkara ve Luca Tonini, Lefke'de yeni açılan Aplıç Kapısı'ndan geçerek Güney Kıbrıs'ta kalan barajı incelediler

Her zaman Gönyeli kulübünün yanında olan Kanal T yorumcusu Olgun Amcaoğlu, Gönyeli - Çetinkaya maçını da takip edip takımına destek verdi

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