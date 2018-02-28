Objektifimizden yansıyanlar

Foto muhabirleri Gürsel Karagözlü ile Hüseyin Özbarışcı, Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda yağmurlu havaya rağmen görevlerini özveriyle yaptılar
Çetinkaya Spor Kulübü eski yöneticilerinden Dr. Bülent Dizdarlı, Yenicami – Çetinkaya maçında havanın yağmurlu olmasına rağmen yağmurluğuyla takımına desteğe gitti
Futbol sahalarının başarılı saha komiseri Yakup Çakır, maç varakalarını spor yazarlarına tam zamanında yetiştirmek için elinden geleni yapıyor
Yenicami – Çetinkaya maçının devre arasında futbola meraklı çocuklar, soğuk havaya aldırış etmeden, saha içerisinde top oynayarak futbolun keyfini çıkardılar
Başarılı yüzme eğitmeni Mustafa Yeşilada, öğrencisi Hasan İlker’in katıldığı şampiyonada madalya kazanmasından büyük gurur duydu
Hamitköy tribünlerinin değişmez ikilisi Erhan Dağaşaner ile Orkun Saner, takımlarının Girne Halk Evi ile oynadığı maçı, tel boyunda izleyip, futbolcularına destek verdiler
Hamitköy kaptanı Ender Meta’nın eşi Ömge ile ikiz kızları Gece ile Hayal, Hamitköy – Girne Halk Evi maçının devre arasında sahaya girerek futbol oynadılar