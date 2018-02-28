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3. Tatlısu Ot Kültür Festivali
3. Tatlısu Ot Kültür Festivali
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Avrupa futbolunda zorlu pazar
Avrupa futbolunda zorlu pazar
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Objektifimizden yansıyanlar

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Objektifimizden yansıyanlar
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Foto muhabirleri Gürsel Karagözlü ile Hüseyin Özbarışcı, Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda yağmurlu havaya rağmen görevlerini özveriyle yaptılar

Çetinkaya Spor Kulübü eski yöneticilerinden Dr. Bülent Dizdarlı, Yenicami – Çetinkaya maçında havanın yağmurlu olmasına rağmen yağmurluğuyla takımına desteğe gitti

Futbol sahalarının başarılı saha komiseri Yakup Çakır, maç varakalarını spor yazarlarına tam zamanında yetiştirmek için elinden geleni yapıyor

Yenicami – Çetinkaya maçının devre arasında futbola meraklı çocuklar, soğuk havaya aldırış etmeden, saha içerisinde top oynayarak futbolun keyfini çıkardılar

Başarılı yüzme eğitmeni Mustafa Yeşilada, öğrencisi Hasan İlker’in katıldığı şampiyonada madalya kazanmasından büyük gurur duydu

Hamitköy tribünlerinin değişmez ikilisi Erhan Dağaşaner ile Orkun Saner, takımlarının Girne Halk Evi ile oynadığı maçı, tel boyunda izleyip, futbolcularına destek verdiler

Hamitköy kaptanı Ender Meta’nın eşi Ömge ile ikiz kızları Gece ile Hayal, Hamitköy – Girne Halk Evi maçının devre arasında sahaya girerek futbol oynadılar

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