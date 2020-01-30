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Objektifimizden Yansıyanlar

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Objektifimizden Yansıyanlar

Hazırlayan: Necati Külahlılar

Kalabalık bir grupla Lefke’ye giden Hamitköy taraftarları arasında her zamanki gibi takımın kadın taraftarları da yer aldılar

 

Hamitköy maçlarının değişmezi Mehmet Bostancı ile Lefke bölgesi foto muhabiri Gürsel Karagözlü, her buluştukları maçta olduğu gibi yine objektiflere poz verdiler 

Lefke – Hamitköy maçını takip eden spor yazarları Abdullah Zaifoğlu ile Recep Özkamalı, maçın devre arasında çay - bisküvi keyfi yaptılar

Girne Halk Evi teknik direktörü Rıza Erseven, cezası nedeniyle Yonpaş Dumlupınar – Girne Halk Evi maçını stad dışından başkanı Veli Esendağlı ile birlikte izledi

Mağusa Türk Gücü’nün fanatiklerinden Mehmet Akkent, koyu Dumlupınarcı arkadaşı Özhan Monargalı ile görüntülü konuşma gerçekleştirerek Türk Ocağı galibiyetinin mutluluğunu paylaştı

KTSYD başkanı Burhan Gürkan ile menajer Tekin Birinci, genç foto muhabiri Hüseyin Evliya’nın Türk Ocağı – Mağusa Türk Gücü maçında yakaladığı ilginç kareleri incelediler

Mağusa Türk Gücü başkanı Koral Bozkurt ile teknik direktör Ali Oraloğlu, “Buz gibi havada” oynanan Türk Ocağı – Mağusa Türk Gücü maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundular

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