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Objektifimizden Yansıyanlar

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Objektifimizden Yansıyanlar
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NECATİ KÜLAHLILAR

Futbolumuza büyük hizmet veren Zaifoğlu ailesi, Yenicami – Lefke maçında tribünlerdeki yerlerini alarak, maç keyfi yaptılar

Hamitköy’ün golcü futbolcusu John Ebuka maçlardan önce ettiği duayı Gençlik Gücü maçında da yaparken, duaları kabul oldu ve maçı 2 gol 1 asistle tamamladı

Göçmenköy’ün sponsoru Nicosia Group direktörü Abdullah Uluçhan ile kulüp başkanı Ersan Karataş, Çetinkaya maçını farklı kazanmanın keyfiyle stattan ayrıldılar

Rahatsızlığını atlatır atlatmaz sahalardaki yerini alan Yücel Hatay abimiz, Necati ve Ahmet Özsoy ile birlikte mutlulukla objektifimize poz verdiler

Göçmenköy – Çetinkaya maçının hakemi Osman Özpaşa, maç öncesinde yardımcısının telsizini bizzat kendisi düzelterek maça sorunsuz başlanmasını sağladı

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Futbol Turnuvasının şampiyonu Polis Genel Müdürlüğü takımı Akrep Motors tarafından öğle yemeğiyle ödüllendirildi

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