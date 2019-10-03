Objektifimizden yansıyanlar

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HAZIRLAYAN: NECATİ KÜLAHLILAR

Kuzey ve Güney Lefkoşa'yı, Taksim Sahasından birleştiren Cyprus Rally'ye ilgi büyük olurken, ralliseverler yarışı ilgiyle izlediler

KKTOK yöneticisi Canben Özpaşa büyük sorumluluk üstlendiği Cyprus Rally'nin sorunsuz tamamlanması için yoğun şekilde çalıştı

KKTOK başkanı Tigin Kişmir ve Kıbrıs Rum Otomobil Kurumu başkanı Michailides, Cyprus Rally'yi birlikte mutlulukla izlediler

Küçük Kaymaklı başkanı Akay Aşina ile yönetici Mehmet Manavoğlu, Cihangir maçında futbolcularını ayakta alkışladılar

Hamitköy'ün çalışkan yöneticileri Didem Mülazim, Çiğdem Acarbaş ve Orkun Saner, Binatlı maçında hem bilet kestiler hem de takımlarına destek verdiler

Hamitköy kulüp eski başkanı Emir Miş ile takımın taraftarlarından Mehmet Karahüseyin, Hamitköy - Binatlı maçını tepede birlikte izlediler

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