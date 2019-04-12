banner255
Hayvancı yoğun tempoda
Hayvancı yoğun tempoda
19 0
Asma yaprağı mı gram altın mı anlamadık!
Asma yaprağı mı gram altın mı anlamadık!
168 0
 
Turan, tur kapısını araladı
Turan, tur kapısını araladı
166 0
Dikkatsiz motosikletli park halindeki araca çarptı
Dikkatsiz motosikletli park halindeki araca çarptı
97 0
Süper Çamlık
Süper Çamlık
24 0
Alfaların sinir olduğu erkek modelleri
Alfaların sinir olduğu erkek modelleri
57 0
Cevdet zafere sürdü
Cevdet zafere sürdü
42 0
banner82

Objektifimizden yansıyanlar

banner27

banner262
Objektifimizden yansıyanlar
banner267

BTM Birinci Lig play off final maçında Karaoğlanoğlu’nu mağlup ederek Birinci Lige çıkan Dörtyollular büyük sevinç yaşadılar

Doğan Türk Birliği kaptanı Aydın Aygın, Yenicami ile oynadıkları Kıbrıs Kupası yarı final maçında aldıkları galibiyeti minik oğlu ile kutladı

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, taraftarı olduğu Yenicami’nin, Mağusa Türk Gücü ile oynadığı önemli maçta takımına sürekli tezahüratlarda bulundu

Türk Ocağı yöneticisi Münise Çeler, Dörtyol ile Karaoğlanoğlu arasında oynanan BTM Birinci Lig play off final maçını izleyenler arasındaydı

Doğan Türk Birliği başkanı Bayar Piskobulu, Yenicami ile oynadıkları Kıbrıs Kupası yarı final maçında aldıkları galibiyetten sonra futbolcularını tek tek kutladı

Doğan Türk Birliği taraftarları, Yenicami ile oynadıkları Kıbrıs Kupası yarı final maçında aldıkları galibiyetin mutluluğunu doyasıya yaşadılar

Yenicami ile Mağusa Türk Gücü arasında oynanan önemli maçta takımlarına sürekli tezahüratlarda bulunan Mağusa Türk Gücü taraftarları renkli görüntüler oluşturdular

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.