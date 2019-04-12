Objektifimizden yansıyanlar

BTM Birinci Lig play off final maçında Karaoğlanoğlu’nu mağlup ederek Birinci Lige çıkan Dörtyollular büyük sevinç yaşadılar
Doğan Türk Birliği kaptanı Aydın Aygın, Yenicami ile oynadıkları Kıbrıs Kupası yarı final maçında aldıkları galibiyeti minik oğlu ile kutladı
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, taraftarı olduğu Yenicami’nin, Mağusa Türk Gücü ile oynadığı önemli maçta takımına sürekli tezahüratlarda bulundu
Türk Ocağı yöneticisi Münise Çeler, Dörtyol ile Karaoğlanoğlu arasında oynanan BTM Birinci Lig play off final maçını izleyenler arasındaydı
Doğan Türk Birliği başkanı Bayar Piskobulu, Yenicami ile oynadıkları Kıbrıs Kupası yarı final maçında aldıkları galibiyetten sonra futbolcularını tek tek kutladı
Doğan Türk Birliği taraftarları, Yenicami ile oynadıkları Kıbrıs Kupası yarı final maçında aldıkları galibiyetin mutluluğunu doyasıya yaşadılar
Yenicami ile Mağusa Türk Gücü arasında oynanan önemli maçta takımlarına sürekli tezahüratlarda bulunan Mağusa Türk Gücü taraftarları renkli görüntüler oluşturdular