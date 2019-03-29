Objektifimizden yansıyanlar

HAZIRLAYAN: NECATİ KÜLAHLILAR
Yücel Hatay’ın “Sporumuzda 11 Yıl” kitabının, KTSYDerneğindeki tanıtım gecesine katılan dernek sekreteri Hazel Kafidir, kitabını Yücel Hatay’a imzalatma gururu yaşadı
BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta şampiyonluğunu ilan eden Görneçliler, şampiyonluklarını doyasıya kutladılar
Gençlik Gücü deplasmanında, Mağusa Türk Gücü’nün 2 farklı geriye düşmesinin ardından başkan Koral Bozkurt ile yönetici Kemal Mahirel, 90 dakika tamamlanana kadar maçı ayakta izlediler. Onların verdiği destek sonunda ise takımları 3 puanı almayı bildi
Havuzun başarılı yüzücüleri, 12 yaşındaki Hüseyin, 22 yaşındaki Doğukan Ulaç ve 32 yaşındaki Hasan İlker, ilk yarışlarında yine başarılı sonuçlara imza attılar
Cemal Özturan kısa süren futbolculuk hayatı sonrasında, oğlunun futbolcu olması için küçük yaştan ona futbol sevgisi kazandırıyor
KTFF asbaşkanı Oktay Çocuk, Hamitköy ile Düzkaya arasında oynanan zorlu maçı arkadaşı ile birlikte izledi
Hamitköy’ün kadın taraftarları, Hamitköy ile Düzkaya arasında oynanan zorlu maçta da takımlarını tribünlerde yalnız bırakmadılar