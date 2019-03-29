Objektifimizden yansıyanlar

HAZIRLAYAN: NECATİ KÜLAHLILAR

Yücel Hatay’ın “Sporumuzda 11 Yıl” kitabının, KTSYDerneğindeki tanıtım gecesine katılan dernek sekreteri Hazel Kafidir, kitabını Yücel Hatay’a imzalatma gururu yaşadı

BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta şampiyonluğunu ilan eden Görneçliler, şampiyonluklarını doyasıya kutladılar

Gençlik Gücü deplasmanında, Mağusa Türk Gücü’nün 2 farklı geriye düşmesinin ardından başkan Koral Bozkurt ile yönetici Kemal Mahirel, 90 dakika tamamlanana kadar maçı ayakta izlediler. Onların verdiği destek sonunda ise takımları 3 puanı almayı bildi

Havuzun başarılı yüzücüleri, 12 yaşındaki Hüseyin, 22 yaşındaki Doğukan Ulaç ve 32 yaşındaki Hasan İlker, ilk yarışlarında yine başarılı sonuçlara imza attılar

Cemal Özturan kısa süren futbolculuk hayatı sonrasında, oğlunun futbolcu olması için küçük yaştan ona futbol sevgisi kazandırıyor

KTFF asbaşkanı Oktay Çocuk, Hamitköy ile Düzkaya arasında oynanan zorlu maçı arkadaşı ile birlikte izledi

Hamitköy’ün kadın taraftarları, Hamitköy ile Düzkaya arasında oynanan zorlu maçta da takımlarını tribünlerde yalnız bırakmadılar