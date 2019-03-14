Objektifimizden yansıyanlar

K-PET Süper Lig lideri Yenicami’nin teknik direktörü Sedat Devecioğlu, Çetinkaya – Lefke maçını arkadaşları ile birlikte tribünden izledi

Lefke’ye gönül vermiş olan 2 kadın taraftar, Başkent deplasmanında oynadıkları Çetinkaya maçında, soğuk havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmadılar

Foto muhabiri arkadaşımız Ferah Barışsev, Çetinkaya – Lefke maçında görevli sağlık görevlisine, telefonundaki sorunu gidermek için yardımcı oldu

Gönyeli – Cihangir maçını izlemeye gelen futbol severler bahar havasının keyfi içerisinde maçı izlediler

Gençlik Gücü taraftarları, güçlü Doğan Türk Birliği’ni mağlup eden futbolcularını ayakta alkışladılar

Dikmen İlkokulu Erkek Basketbol Takımı ve öğretmenleri Nusret Sırdar bir kez daha şampiyonluğa ulaşmanın mutluluğu ve gururunu yaşadılar

Hamitköy taraftarları, Hamitköy – Akova maçı öncesinde sahaya çıkan futbolcularının üzerine konfetiler atarak, onlara moral verdiler