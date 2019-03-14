banner255
Günlük vitamin takviyesi almak faydalı mı?
Günlük vitamin takviyesi almak faydalı mı?
16 0
İlkbahar ve beslenme
İlkbahar ve beslenme
15 0
 
Sevgi Soysal'dan, Elif Şafak'a ruhumuza dokunan kadın yazarlar
Sevgi Soysal'dan, Elif Şafak'a ruhumuza dokunan kadın yazarlar
30 0
Yeşil Kıbrıs, uzaydan böyle görüntülendi
Yeşil Kıbrıs, uzaydan böyle görüntülendi
52 0
Ülkemizin ve dünyanın ihtiyacı olan trend: Trashtag
Ülkemizin ve dünyanın ihtiyacı olan trend: Trashtag
55 0
Mobilyalardaki bardak izlerini çıkarmanın kolay yolları
Mobilyalardaki bardak izlerini çıkarmanın kolay yolları
27 0
Altınordu Erez ile şampiyon
Altınordu Erez ile şampiyon
92 0
banner82

Objektifimizden yansıyanlar

banner27

banner262
Objektifimizden yansıyanlar
banner267

K-PET Süper Lig lideri Yenicami’nin teknik direktörü Sedat Devecioğlu, Çetinkaya – Lefke maçını arkadaşları ile birlikte tribünden izledi

Lefke’ye gönül vermiş olan 2 kadın taraftar, Başkent deplasmanında oynadıkları Çetinkaya maçında, soğuk havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmadılar

Foto muhabiri arkadaşımız Ferah Barışsev, Çetinkaya – Lefke maçında görevli sağlık görevlisine, telefonundaki sorunu gidermek için yardımcı oldu

Gönyeli – Cihangir maçını izlemeye gelen futbol severler bahar havasının keyfi içerisinde maçı izlediler

Gençlik Gücü taraftarları, güçlü Doğan Türk Birliği’ni mağlup eden futbolcularını ayakta alkışladılar

Dikmen İlkokulu Erkek Basketbol Takımı ve öğretmenleri Nusret Sırdar bir kez daha şampiyonluğa ulaşmanın mutluluğu ve gururunu yaşadılar

Hamitköy taraftarları, Hamitköy – Akova maçı öncesinde sahaya çıkan futbolcularının üzerine konfetiler atarak, onlara moral verdiler

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.