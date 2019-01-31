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Objektifimizden yansıyanlar

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Objektifimizden yansıyanlar
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Hazırlayan: Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Kupası ilk tur maçı olan Göçmenköy – Yenicimi maçını, Göçmenköy kulüp başkanı Ersan Karataş, yılların deneytimli teknik direktörü Mehmet Bolkan ile birlikte izledi

Göçmenköy – Yencami maçını izlemeye gelen kadın taraftar kucağındaki sevimli köpeği ile dikkat çekti

Futbol camiasının genç ve dinamik isimleri Eren Şişik ve Halit Dağ, Göçmenköy – Yencami maçını birlikte izlediler

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği başkanı Burçin Aliusta ödül gecesinin kusursuz geçmesi için Paradise Park sorumlusu Onur Minare ile sürekli istişare içerisinde oldu

Yıllardır Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneğine hizmet veren Olgun Bıçak’a, derneğe yaptığı katkılardan dolayı ödül verildi

İzmir Klasik Otomobil Derneği başkanı Arap Usta, KTKOD balosuna katılırken, dernek başkanı Burçin Aliusta’ya, İzmir’den özel bir anı plaketi verdi

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