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Objektifimizden yansıyanlar

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Objektifimizden yansıyanlar
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Hazırlayan: Necati Külahlılar

Türk Ocağı’nın fanatik taraftarı Münüse Çeler, sıcak, soğuk, yağmur, çamur demeden her maç olduğu gibi deplasmanda oynanan Yenicami maçında takımına destek verdi.

Bu yıl BTM birinci liginde mücadele eden Türkmenköy futbolcuları Geçitkale deplasmanından alınan üç puanın sonrasında soyunma odasında galibiyet sevinci selfisi çekerek kutladılar.

Yenicami Türk Ocağı maçı soğuk bir havada oynanınca Türk Ocağı yedek futbolcuları kendilerini sıcak tutmak için battaniye kullandılar.

Baf Ülkü Yurdu’nu içeride dışarıda yalnız bırakmayan Zihni Özçetiner ile Serdar Çullu, takımlarının başarısı için verilen her görevi de yerine getiriyorlar

Gençlik Gücü -Gönyeli maçını izlemeye gelen futbol menajeri Tekin Birinci, Türk Ocağı teknik direktörü Hasan Topaloğlu ile maçın son 15 dakikasını tel kenarında izlerken ara transfer konusunda fikir alış-verişi yaptılar.

Gençlik Gücü deplasmanında galip gelerek hanesine üç puan yazdıran Gönyeli takımı aldığı üç puana sevinirken Gönyeli taraftarlı da maç sonunda takımlarını dakikalarca ayakta alkışladılar.

Hamitköy alt yapısından yetişen genç futbolcular, zorlu geçen Yonpaş Dumlupınar maçından sonra elde edilen galibiyeti, mutluluğunu yaşadılar

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