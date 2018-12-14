Objektifimizden yansıyanlar

Hazırlayan: NECATİ KÜLAHLILAR
Sel felaketinde hayatlarını kaybedenler için Göçmenköy – Mesarya maçında saygı duruşu yapıldı
Hamitköy taraftarları, takımlarının en uzak deplasmanı olan Doğancı deplasmanında da tribünlerdeki yerlerini alarak galibiyetin ve liderliğin keyfini yaşadılar
Türk Ocağı ile Esentepe takımları Girne’de oynanan maça ‘Çocuklar içeri küfür dışarı’ yazılı pankartla çıktılar
Göçmenköy – Mesarya maçını izlemeye gelen kadın taraftarlar maçı izlerken, günün anısına selfie çektiler
Çetinkaya’nın, Gençlik Gücü maçını farklı kazanması taraftarını oldukça memnun ederken, taraftarların kulüp ürünlerine ilgi gösterdiği de görüldü
Dumlupınar, Yeni Boğaziçi’ni mağlup ederek 8 hafta sonra galibiyetle tanışırken, maç sonunda yere kapanıp sevinçten ağlayan antrenör Mehmedemin Zaim’in mutluluğunu futbolcuları da paylaştı
Yenicami kulüp başkanı Hüseyin Metinser, Küçük Kaymaklı maçında takımını tribünden taraftarlarla birlikte izlerken, gelen goller sonrasında oldukça keyifliydi