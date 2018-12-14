Objektifimizden yansıyanlar

Hazırlayan: NECATİ KÜLAHLILAR

Sel felaketinde hayatlarını kaybedenler için Göçmenköy – Mesarya maçında saygı duruşu yapıldı

Hamitköy taraftarları, takımlarının en uzak deplasmanı olan Doğancı deplasmanında da tribünlerdeki yerlerini alarak galibiyetin ve liderliğin keyfini yaşadılar

Türk Ocağı ile Esentepe takımları Girne’de oynanan maça ‘Çocuklar içeri küfür dışarı’ yazılı pankartla çıktılar

Göçmenköy – Mesarya maçını izlemeye gelen kadın taraftarlar maçı izlerken, günün anısına selfie çektiler

Çetinkaya’nın, Gençlik Gücü maçını farklı kazanması taraftarını oldukça memnun ederken, taraftarların kulüp ürünlerine ilgi gösterdiği de görüldü

Dumlupınar, Yeni Boğaziçi’ni mağlup ederek 8 hafta sonra galibiyetle tanışırken, maç sonunda yere kapanıp sevinçten ağlayan antrenör Mehmedemin Zaim’in mutluluğunu futbolcuları da paylaştı

Yenicami kulüp başkanı Hüseyin Metinser, Küçük Kaymaklı maçında takımını tribünden taraftarlarla birlikte izlerken, gelen goller sonrasında oldukça keyifliydi