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NTV Spor kanalı kapanıyor

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Discovery Communications’ın Türkiye’de Doğuş Yayın Grubu’ndan NTV Spor’un ulusal yayın frekansını satın alma işleminin ardından, ntv.com.tr’de duygusal bir veda mesajı yayınlandı. Kanalın önümüzdeki 15 gün içinde kapanacağı belirtiliyor

NTV Spor kanalı kapanıyor
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Diego Maradona’nın Boca Juniors’a dönüşünü konu alan videonun sonunda, “NTV Spor Evine Dönüyor” mesajına yer verildi. Satın alma ile ilgili gerekli kapanış koşulları sağlandıktan ve işlemler tamamlandıktan sonra Discovery, kanalı erkeklere yönelik yeni bir eğlence kanalına çevirecek.

NTV’nin internet sitesinde yer alan haberde Discovery Networks EMEA Başkanı ve Genel Müdürü Kasia Kieli ile Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erman Yerdelen’in açıklamalarına yer verildi. Kasia Kieli, “Bugün Discovery’nin Türkiye’deki yolculuğunda önemli bir dönüm noktası. Doğuş Yayın Grubu ile genişlettiğimiz ortaklığımız ve bu satın alımla birlikte Türk seyircilerin televizyon izleme deneyimine daha fazla seçenek ve değer katarak bölgeye olan bağlılığımızı tekrar teyit etmiş olduk” dedi.

Erman Yerdelen de “Discovery Grubu ile yeni bir anlaşma yaparak ülkemizin televizyon izleyicisine alışılagelmişin dışında bir yayın sunulacaktır. Bu ortak çalışma sonrasında, NTV Spor’un yayın içeriği haber kanalımız olan NTV’de devam edecek, yani NTV Spor evine geri dönüyor” ifadesini kullandı.

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