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Nizam’ın temennisi kapı

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Nizam’ın temennisi kapı

K-PET Ligleri için ikinci devre hazırlıkları sürerken, stadlarımızdaki eksikliklerin giderilmemesi dikkat çekiyor.

Özellikle K-PET Birinci Lig ekiplerinin maçlarını oynadığı stadlardaki hakem odalarındaki sorunlar sürüyor. Bunlardan biri olan Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’nda epey zamandır hala daha tamir edilmeyen hakem soyunma odasının kapısı sökük şekilde duruyor.
Hakemlerin maç öncesinde ve sonrasında hazırlanmalarını zorlaştıran söz konusu durumla ilgili olarak açıklama yapan Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkanı Niyazi Nizam, kapı ve odanın ikinci devreye hazır olmasını temenni etti.”

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