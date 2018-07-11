Nizam, spor basınının Basın Günü'nü kutladı

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkanı Niyazi Nizam, basın açıklaması yayınlayarak, spor basınının Dünya Basın gününü kutladı

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Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkanı Niyazi Nizam, basın açıklaması yayınlayarak, spor basınının ve tüm basının, Dünya Basın gününü kutladı.

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği (KTFHD) başkanı Niyazi Nizam’ın açıklaması şöyle:

“Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği olarak, özelde spor basınının genelde ise tüm basının, 11 Temmuz Basın Gününü en içten dileklerimizle kutlarız.

Toplumsal mücadelenin en önemli yapı taşlarından biri olan ve zor koşullar altında faaliyetlerini sürdüren Kıbrıs Türk Spor basını, geçmişte olduğu gibi bugün de, çalışmalarında büyük fedakârlık sergiledikleri gözlemlenmektedir. Tüm kısıtlı olanaklara ve yurt dışı ambargolarına rağmen, kamuoyunu aydınlatma ve bilgilendirme görevini üstlenen spor basınımızın, ülkemizde çok sesliliğe ve demokrasiye katkısı takdirle karşılanmaktadır.

Özgür ve çağdaş spor basın mensupları olarak, toplumsal barışın ve sükûnetin sağlanmasında aldığınız inisiyatif, şüphesiz çok önemlidir. Özellikle, toplumda derin yaralar açabilecek şiddet olaylarında basın çalışanlarının etik değerleri kendisine şiar edinerek, haberlerini hazırlamaları büyük önem taşımaktadır.

Basın, toplumun yalnızca demokratik açıdan güçlenmesine değil, sosyal açıdan da birlikteliğine büyük katkı koymaktadır. Basın mensuplarının, haber toplama anında engellenmemesi, çalışma koşullarının ve sosyal haklarının iyileştirilmesi, toplumun doğru bilgilendirmesinin temel gereksinimidir.

Basın emekçilerini yılda bir defa değil, her gün anılması dileğiyle, tüm emektar basının basın günü en samimi duygularımla kutlarım.