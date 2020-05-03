Nizam: İşinden olanlar görevlerinin başlarına dönmeli

Niyazi Nizam, genelde tüm basının, özelde ise spor basınının 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününü kutlarken, işinden olan spor basın mensuplarının tekrardan görevlerinin başlarına dönmesini diledi

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkanı Niyazi Nizam, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak genelde tüm basının, özelde ise spor basınının 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününü kutladı.

Niyazi Nizam’ın açıklaması şöyle:

“Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği olarak, özelde spor basınının, genelde ise tüm basının, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününü en içten dileklerimizle kutlarız. Toplumsal mücadelenin en önemli yapı taşlarından biri olan ve zor koşullar altında faaliyetlerini sürdüren Kıbrıs Türk Spor basını, geçmişte olduğu gibi bugün de, çalışmalarında büyük fedakârlık sergiledikleri gözlemlenmektedir.

Kıbrıs Türk Toplumu olarak, Korona virüs nedeniyle evlerimizden dışarıya çıkmazken, spor basını tüm kısıtlı olanaklara rağmen, spor kamuoyunu aydınlatma ve bilgilendirme görevini üstlenerek ve ülkemizde yer alan tüm paydaşların görüşlerini alarak, çok sesliliğe ve demokrasiye yaptığı katkısını takdirle karşılıyoruz.

Basın özgürlüğü diğer demokratik hak ve özgürlüklerle bir bütündür. Özgür ve çağdaş spor basın mensupları olarak, toplumsal barışın ve sükûnetin sağlanmasındaki aldığınız inisiyatif, şüphesiz çok önemlidir.

Basın, toplumun yalnızca demokratik açıdan güçlenmesine değil, sosyal açıdan da birlikteliğine büyük katkı sağlamaktadır. Basın mensuplarının, haber toplama anında engellenmemesi, çalışma koşullarının ve sosyal haklarının iyileştirilmesi, toplumun doğru bilgilendirmesinin en temel gereksinimidir.

Bu dönemde, ekonomik yönden etkilenen ve işinden olan spor basın mensuplarının tekrardan görevlerinin başlarına dönmesi en büyük arzumuzdur. Basın özgürlüğü gününüzü en samimi duygularımızla kutlarız.”