Niyazi Demirel ISKA toplantısına katıldı

ISKA (International Sport Kickboxing Association) Toplantısı, 02-03 Şubat 2019 tarihleri arasında Hollanda’nın Amsterdam şehrinde yapıldı.Toplantıda ülkemizi KKTC Kickboks Federasyon Başkanı Niyazi DEMİREL temsil etti.

2 Şubat 2019 tarihinde, Avrupa Başkanı Paul Hennessy, üye ülkelerin Federasyon Başkanları ile ayrı ayrı görüşüp, fikir alış verişinde bulundu. Federasyon Başkanı Niyazi Demirel, Avrupa Başkanı Paul Hennessy ve Avrupa Asbaşkanı Davut Sidal ile yaptığı toplantıda, ISKA toplantılarından birinin ve ISKA Dünya Şampiyonalarından birinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine alınması talebinde bulundu. Paul Hennessy ise bir toplantıyı ve bir dünya şampiyonasını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yapılmasını kendilerinin de istediğini ve gerçekleştirmesi için işbirliği yapacaklarını söyledi.

Ayrıca toplantıda,5 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcusunun yarışlara hazırlanması ve pro müsabaka için sponsor veya kaynak bulunması halinde 5 diğer ülke sporcusunu ülkemize getirerek ISKA Kemer müsabakalarından bir kaçının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yapılması için birlikte çalışılması konusunda fikir birliğine varıldı.

03 Şubat 2019 tarihinde ise, ISKA’ya üye (International Sport Kickboxing Asssociation) 19 ülkeden Federasyon Başkanlarının katıldığı toplantıda 2018 Yılı Faaliyet Raporu, 2019 Amatörler Dünya Şampiyonası, Maç, Organizasyon Yapma ve Haberler, WADA’ya Üyelik Konusu, US Open 2019-2020, ISKA’nınDigital Geleceği ve Diğer Konular görüşülüp karara bağlandı.

Toplantı, üyelerin toplu olarak aile fotoğrafı çektirmeleri ile son buldu.