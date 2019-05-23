Nihat Özdemir TFF Başkanlığına aday

TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir, federasyonun 1 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 1 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıklayan TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir, "Federasyon başkanlığı ateşten gömlek. Umarım Allah yardım eder ve başarılı bir dönemimiz olur." dedi.

Raffles İstanbul Otel'de düzenlediği basın toplantısında, soruları cevaplayan Özdemir, kulüp yöneticiliği yapmanın TFF yöneticiliğinden daha kolay olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Federasyon başkanlığı ateşten gömlek. Umarım Allah yardım eder ve başarılı bir dönemimiz olur. Arkadaşlarımızın, çevremizin ısrarını kıramadığım için adaylığa razı oldum. İnşallah, önce Allah sonra sizlerin, kurullarımızın desteğiyle, uyumlu olursak başarılı olabiliriz diye ümitliyim, iddialıyım da. Buraya zaman ayıracağımdan şüpheniz olmasın. Türkiye'de spordan mutlu olan insanların sayısını çoğaltmak, mutsuzların sayısını azaltmak için yola çıktık. Türk futbolunu daha yukarılara taşımak için gerekli çalışmaları yapacağız."

"EN ZOR İŞİMİZ MHK"

Nihat Özdemir, Merkez Hakem Kurulu'yla (MHK) ilgili gelen sorulara şu cevabı verdi:

"En zor işimizin MHK'de olduğuna inanıyorum. Kararları bütün Türkiye'yi etkiliyor. Yusuf Namoğlu ağabeyimiz, hem iş adamı hem eski hakem. Kimsenin onun dürüstlüğünden şüphesi olmaz. Yusuf Namoğlu dört dörtlük insandır. Sabri Çelik'in de dürüstlüğünden kimsenin şüphesi yok. Türkiye'de senede 120 bin maç oynanıyor. VAR'la çok daha iyi oldu. VAR'la birçok şeyin ne olduğunu gördük."

Yeni MHK'yle ilgili yönetim kurulu seçildikten sonra kararlar alacaklarını belirten Özdemir, "Kurulların başkanlarını ve kurulları yeniden atayacağız. Seçildikten belli bir zaman sonra bu atamalar yönetim kurulunun görüşlerini de alarak açıklayacağız." diye konuştu.

Son dönemde yaşanan hakem hatalarının kendilerini mutlu etmediğini ifade eden Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"MHK'nin kurul üyelerinin mesleki yeterlilik açısından hiçbir şüphemiz yok. Bizi mutlu eden nokta budur ama maalesef MHK'nin emrinde çalışan ve atanan bazı hakem arkadaşlarımızın verdiği bazı kararlardan, bir kesim mutlu olurken bir kesimi de maalesef mutsuz ettiler. Önemli derecede kamuoyunda bunlar tartışıldı. VAR sistemine geçtik. Dünyanın en iyi şirketiyle anlaştık. Bugün bizim Riva'da kurmuş olduğumuz VAR merkezi inanın Avrupa'nın birçok ülkesinde olmayan özelliklere sahip. Önemli olan bu sitemi akıllıca düzgünce uygulamak. Bu daha ilk senemiz. Yepyeni bir sisteme geçtik. Tabii ki hatalar, kusurlar olacak. Hedefimiz bunları azaltarak hata oranını VAR için sıfıra getirmek. Bunu başaracağız. Sistem mükemmel. Uygulamada bazı hatalar var. Bu hataları azaltarak yolumuza devam edeceğiz. Şampiyonluğu belirleyen maçta bile birkaç gol iptal edildi ama taraftarın sesi çıkmadı. Bu sisteme saygı var."

"YABANCI KURALININ SÜREKLİLİĞİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Nihat Özdemir, mevcut yabancı futbolcu kuralının gelecek sezon da devam edeceğini ancak daha sonrası için değişeceğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Mevcut durumun sürekli devam etmesi söz konusu değildir. Kulüpler Birliği ve Türk spor kamuoyu da aynı şekilde düşünüyor. Yabancı sayısı önümüzdeki sezon da aynı sayıyla devam edecek. Alınacak karar ondan sonraki sezon için geçerli olmalıdır."

"VAR KONUŞMALARININ AÇIKLANMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Nihat Özdemir, UEFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun (IFAB) kuralları gereği VAR konuşmalarının açıklanmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

UEFA ve IFAB kuralları değişmediği sürece VAR kayıtlarını paylaşamayacaklarını anlatan Özdemir, Başakşehir Futbol Kulübünün Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın "VAR kayıtları elimizde." sözüyle ilgili yaptığı suç duyurusuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu tamamen hukuksal bir olay. Başakşehir Kulübü böyle bir karar aldıysa diyecek bir şeyimiz yok. Kararı hukuk verecek. Federasyonun dışında olan bir karar. O kayıtlar orada yok. Bizden dışarıya giden VAR kayıdı olduğuna inanmıyoruz. Araştırmalarımızı yaptık, herhangi bir noktada açık bulamadık."

"Kulüp ceketleri dışarı asılacak"

Nihat Özdemir, federasyonun yeni yönetim kurulunda olacak kişilerin üzerilerindeki kulüp ceketlerini bırakacaklarını aktardı.

Adaletli olacaklarını vurgulayan Özdemir, "Kimsenin şüphesi olmasın. Yeni yönetimde olacak herkes kulüp ceketlerini dışarıya asarak yönetime girecek. Federasyon başkanlığı kadar Türkiye'de daha başka zor bir görev olduğunu düşünemiyorum. Hangi kararı alırsanız alın bir kesim mutlu, maalesef diğer kesim mutsuz olacak. Mutsuz olan kısmı minimuma indirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.