"Nihat Bey'e kırgınız, kızgınız"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu ifade eden Koç, "Nihat Bey'e (Özdemir) kırgınız, kızgınız" dedi

Ali Koç, Ülker Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında takımın durumu ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Basın toplantısına ''Kapsamlı bir toplantı yapacaktık ama dün oyun oynanırken kurallar değişti. TFF bir açıklama yaptı. Toplantıyı yapmama kararı aldık ama basından ilgi olduğu için buraya geldik'' sözleriyle başlayan Koç, şampiyonluk yarışı için iddialı konuştu. Ali Koç,"Takımımız, havlu attığını düşünenlere bu hafta sonu yanıldıklarını gösterecek. Lig bu haftadan itibaren adil ve adaletli şekilde yönetilirse, Fenerbahçe şu anda şampiyonluğun en büyük adaylarından biridir." dedi.

Hafta sonu Galatasaray ile oynayacakları derbiden başlayarak hırs ve inançla tüm maçları kazanmayı hedeflediklerini vurgulayan Fenerbahçe Kulübü Başkanı, şunları söyledi:

"İnşallah bu hafta sonundan başlayarak bu hırs ve inançla tek vücut olmuş şekilde omuz omuza teker teker tüm maçlarımızı kazanarak var gücümüzle mücadele edeceğiz. Yemekte tüm oyuncularımızın gözünde o ışığı gördük. Verdikleri mücadelenin hakem kararlarıyla karşılığını alamadıkça inançları zayıflar diye düşünüyordum ama daha fazla hırslandıklarını gördüm. Takımın gözündeki ateş, MKE Ankaragücü maçından sonra katbekat artmış durumda. Takımımız, havlu attığını düşünenlere bu hafta sonu yanıldıklarını gösterecek. Lig bu haftadan itibaren adil ve adaletli şekilde yönetilirse, Fenerbahçe şu anda şampiyonluğun en büyük adaylarından biridir. Bu haklı mücadelemizde yanımızda olmaya çalışanları da köstek olanları da görüyoruz."

"Sistematik bir durum olduğu artık apaçık ortadadır"

Ali Koç, Türk futbolunda adil bir rekabet ortamının bulunmadığını ifade etti.

Basın toplantısında, Süper Lig'de bu sezon oynadıkları maçlardan görüntüler izleten Koç, "Fenerbahçe'nin sezon başından beri yaşadığı bariz hatalı hakem kararlarının sistematik bir durum olduğu artık apaçık ortadadır. Baktığımızda burada 14-15 puandan söz ediyoruz. Bunun sadece yarısını hesabımıza saysanız tabloda ne kadar fark ettiğini göreceksiniz." diye konuştu.

"Fenerbahçe olarak Nihat Bey'e kırgınız, kızgınız"

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Fenerbahçe'de yöneticilik yaptığını hatırlatan Koç, "Kendisiyle şahsi problemim tabii ki olamaz ama söz konusu Fenerbahçe ise benim için kırmızı çizgi orasıdır. Fenerbahçe olarak Nihat Bey'e kırgınız, kızgınız. Bu sıkıntılar geçen sene başladı. Nihat Bey'in çok başarılı olmasını istiyorduk, hala istiyoruz ama işin neresinden tutacağımızı, nasıl köprü kuracağımızı hesaplamakta zorluk çekiyoruz. Ben büyük bir kulübün başkanıyım, federasyon başkanıyla asgari müşterekte buluşmalıyız, zor gözüküyor. Bizler Türkiye liginin en büyük kulüplerinden biriyiz. Bizim söylediklerimizi TFF Başkanı umursamalıdır, sağlıklı iletişim kurmalıyız." şeklinde konuştu.