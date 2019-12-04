NicosiaGroup Kıbrıs Kupası’nda kura günü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilecek olan NicosiaGroup Kıbrıs Kupası’nda 1.Tur kura çekimi bugün gerçekleştirilecek.

KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda organize edilecek kura çekilişi saat 14.00’te başlayacak. Kura çekimine K-Pet Süper Lig ekipleri seri başı olarak katılacak.

Süper Lig ekipleri güncel puan durumuna göre çağrılarak içerisinde 1’den 16’ya sayılar bulunan topları çekecek. K-Pet 1.Lig ekipleri ise içerisinde A’dan P’ye kadar bulunan topları çekerek eşleşecek.

Kupada 1.Tur ve 2.Tur maçları tek maç, Çeyrek Final ve Yarı Final maçları çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak. Kupada her turda eşleşmeler kura çekimi ile belirlenecek. 1.Tur maçlarında 8 K-Pet Süper Lig ekibi ile 8 K-Pet 1.Lig ekibi ev sahibi olacak. KTFF, bugün saat 14.00’te gerçekleşecek kura çekimine her kulübün en az 1’er temsilci göndermesini istedi.