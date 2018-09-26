"Niasse Ocak ayında Galatasaray’da"

İngiliz basını, Everton’da forma şansı bulamayan Oumar Niasse'in Ocak ayında Galatasaray’a transfer olacağını iddia etti

Bafetimbi Gomis ile yolları ayırdıktan sonra golcü transferi yapamayan Galatasaray'da gözler Ocak ayına çevrildi. Taraftarına büyük bir hayal kırıklığı yaşatan yönetim, santrfor takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

İngiliz basını, sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddiayı gündeme getirdi.

Daily Mail gazetesi, Everton'da 3'üncü santrfor durumuna düşen ve forma şansı bulmakta zorlanan Oumar Niasse'nin ara transferde Galatasaray'a gideceğini öne sürdü.

Senegalli yıldız daha önce de sarı-kırmızılı ekibin gündemine gelmiş ancak kulüpler arasında anlaşma sağlanamamıştı.