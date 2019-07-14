Nezihi Beyaz yine aramızda

Deneyimli spor yazarı Nezihi Beyaz, bugünden itibaren haberleri ve gündem yaratacak köşe yazıları ile siz değerli okuyucularımızla buluşacak. Yeniden Halkın Sesi spor yazarı kadrosuna dahil olan Nezihi Beyaz'a aramıza hoşgeldin der, başarılar dileriz.