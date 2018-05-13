banner107
Köy küçük, başarı büyük
Köy küçük, başarı büyük
181 0
Akbil, Mağusa'da yan verdi
Akbil, Mağusa'da yan verdi
15 0
İskele bisiklet kenti olma yolunda ilk adımı attı
İskele bisiklet kenti olma yolunda ilk adımı attı
12 0
Dumlupınar - Mormenekşe maçının son kararını KTFF verecek
Dumlupınar - Mormenekşe maçının son kararını KTFF verecek
345 0
Karşıyaka’nın hasreti kısa sürdü
Karşıyaka’nın hasreti kısa sürdü
233 0
Anastasiadis 2023 hedefini açıkladı
Anastasiadis 2023 hedefini açıkladı
75 0
İri ve güçlü pick-up 2019 Yeni GMC Sierra
İri ve güçlü pick-up 2019 Yeni GMC Sierra
62 0
Cihangir, küçük köyün büyük hikayesini yazdı
Cihangir, küçük köyün büyük hikayesini yazdı
190 0
banner82
banner147

Neymar, PSG'de kalıyor

banner27

Paris Saint-Germain (PSG) Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Brezilyalı futbolcu Neymar'ın takımda kalacağını açıkladı

Neymar, PSG'de kalıyor
banner137

Al-Khelaifi, kulüpteki geleceği tartışma konusu haline gelen Neymar'ın durumuna ilişkin Fransa basınına açıklamada bulundu.

İspanya ekibi Real Madrid'in ilgilendiği öne sürülen 26 yaşındaki Neymar ile ilgili çıkan transfer iddialarına tepki gösteren Al-Khelaifi, "Neymar'ın ayrılacağını kim söyledi? Bizden biri böyle bir şey söyledi mi? Hayır. Neymar'ın bizimle kontratı var. Gelecek sezon yüzde iki bin bizimle olacak. Bundan eminim. Neymar burada kalmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Sezon başında Fransa temsilcisi PSG'nin 222 milyon avroya İspanya ekibi Barcelona'dan transfer ettiği Brezilyalı Neymar, tarihin en pahalı futbolcusu konumunda bulunuyor.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.