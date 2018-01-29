Ndiaye ile ilgili şok gerçek

Galatasaray'da Badou Ndiaye şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların, Senegalli futbolcu için 12 milyon Euro bonservis ödediği ortaya çıktı

Galatasaray'ın yeni yönetimi, Badou Ndiaye konusunda şok bir gerçekle karşılaştı.

Habertürk gazetesinin haberine göre, sezon başında Osmanlıspor'dan 7.5 milyon Avroya transfer edildiği açıklanan Ndaiye için kulüp kasasından 12 milyon Avro ödeme yapıldığı ortaya çıktı.

Mali sıkıntı nedeniyle Senegalli futbolcuyu satarak nefes almayı planlayan yöneticiler, transferdeki rakamları görünce şok oldular.

Ndiaye için 7.5 milyon Avro bonservis dışında bonus olarak da 1,5 Milyon Avro ödeneceği açıklanmıştı.

Ndiaye'nin 2 milyon 750 bin Avro olan ücretinin 750 bin Avrosunun, 4 yıl boyunca Osmanlıspor'a ödenmek üzere çekler hazırlandığı ortaya çıktı.

Bu yolla Osmanlıspor’a 3 milyon Avro daha ödeneceği ve toplam bonservis rakamının 12 milyon Avro olduğu öğrenildi.

İngiliz Stoke City ile pazarlıkları sürdüren Mustafa Cengiz yönetimi, bu transferden 10 milyon Avro kar beklerken, şimdi sadece 4 milyon civarında bir girdi sağlamış olacak.

Yönetim bonserviste rakamı 17-18 Milyon Avro seviyesine çıkarmaya çalışarak, kâr seviyesini arttırmaya çabalayacak