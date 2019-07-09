Napoli'nin Eljif Elmas ısrarı sürüyor

İtalyan basınına göre, Çizme temsilcisi Elif için 13 milyon euro teklif etti. Sarı lacivertliler ise 20 milyon euro istiyor

İtalyan basınında yer alan iddiaya göre, çizme ekibi genç oyuncu için Fenerbahçe'ye 13 milyon euro teklif etti. Sarı Lacivertli yönetimin ise 20 milyon euro istediği öne sürüldü. Napoli teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin Makedon futbolcuyu takımında görmek istediği belirtildi. Deneyimli çalıştırıcı, satılması gündemde olan Fabian Ruiz'in yerine Eljif Elmas'ı düşünüyor. Kulüpler arasındaki pazarlıkların sürdüğü ve transferin kısa süre içinde netleşeceği ifade edildi. Haberde, Elif Elmas'ın "modern orta saha" tanımına uyduğu ve oyun zekasının yüksek olduğu vurgusu yapıldı.