Napan oraşta, kolakas, molahiyalı basın toplantısı

Niyazi Ergülen/ İzmir

Geçtiğimiz cumartesi akşamı Bornova şehir stadında Göztepe- Galatasaray karşılaşmasına gittim. Kıbrıs Türk Spor Yazarları derneği üyesi arkadaşlarım Güren Tilki ve Şükrü Burağan da İzmir’e gelip üçümüz soluğu Bornova’da statta almıştık. Stad on bin kişilik, 9500 Göztepe taraftarı ve kale arkasında beş yüz taraftar ise Galatasaraylı idi. Harika bir atmosfer adeta stadı kucakladı. Ve statta yerimi aldım. Karşılaşma Galatasaray için çok önemli idi. Her türlü beraberlik Galatasaray’ın şampiyon olmasını sağlayacaktı. Karşılaşmayı izledim Galatasaray adeta beraberlikle maçın bitmesi için oynuyor görüntüsü verdi. Zira Göztepe gol için hücum ederken Galatasaray adeta savunma da idi. İlk yarı 0-0 biti, ikinci yarıda Galatasaray bulduğu penaltı ile karşılaşmayı 1- 0 kazanıp şampiyonluğunu perçinlemişti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında şampiyon Galatasaray’ın başarılı teknik direktörü Fatih Terim yerini aldı. O anda Galatasaraylı futbolcular basın toplantısını adeta basarak ‘İmparator Terim’ tezahüratları yaptı. Olanak bulsalar omuzlara taşıyacaklardı. İmparator Terim Türkiye spor yazarlarının sorularını alıp cevapladı. İzlediğim kadarıyla Terim’e adeta iltifat edip sorularını temkinli ve Terimin hoşuna giden sorular sormuşlardı. Tabii bende kısa az öz üç soru yönetim. İlk sorum öncelikle şampiyonluğunuzu kutlarım sayenizde Kıbrıs’ta binlerce Cim Bom’luyu sokağa döktünüz dedim ve hocam Kıbrıs’la ilginiz nedir? Her türlü beraberlik sizi şampiyon yapıyor da karşılaşma sanki beraberliğe oynuyormuş izlenimi yaratı? Son olarak genelde takımların kadrosunun çoğu yabancı futbolcu sakın ırkçılık yaptığımı sanmayın neden Türk futbolcu yok denecek kadar az ? Terim önce Kıbrıs lehçesi ile ‘naparsınız oraşta, kolakası özledim’ deyince bende molohiyayı dedim gülümsemeler başladı. Terim babam Adanalı dedem Lefkoşalı tabii ki manevi değeri büyük zira dedem Kıbrıslı dedi. Yakında Kıbrıs’a geleceğini açıkladı. Karşılaşmada ben hiçbir futbolcuya beraberlik komutu vermedim dedi. Yabancı futbolcular konusunda 14 Türk futbolcuyu korumak amacıyla bu uygulamayı getirdiğini AB üyesi olsak yabancıya hayır diyemeyiz bir Kıbrıslı olarak siz de bilirsiniz’ dedi. Toplantı sonrası toplu resim özel resimler hatıra olarak selfiler çekildikten sonra basın toplantısı sona erdi. Fatih Terim’in tek siz teknik sorular sordunuz demesi diğer spor yazarlarına göndermemi yaptı acaba bilmiyorum ama oradaki hiçbir Türkiye Spor yazarı hiç teknik soru sormamıştı. Sadece bana göre poh pohlamak oldu bence teknik sorum hoşuna gitti uzunca açıklama yaparak tatmin etti.