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Naci Talat Halı Saha Turnuvası başladı

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Naci Talat Halı Saha Turnuvası başladı
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gönyeli Ocak Örgütü’nün her yıl düzenlediği Geleneksel Naci Talat Halı Saha Turnuvası’nın 24’üncüsü dün akşam başladı. 

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Gönyeli Spor Kulübü Halı Sahası’nda düzenlenen turnuvaya 16 takım katıldı. 

Turnuvanın başlangıç vuruşunu Naci Talat Usar’ın torunu Naci Talat İncirli gerçekleştirdi. 

Turnuvanın açılışına Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, CTP milletvekilleri Sıla Usar İncirli, Salahi Şahiner, Lefkoşa İlçe Başkanı Rifat Arşehit ve çok sayıda partili ile Gönyelili katıldı. 

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