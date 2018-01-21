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Müthiş maçta kazanan yok

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Müthiş maçta kazanan yok
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Süper Lig'in 18. haftasında Atiker Konyaspor evinde Trabzonspor'u konuk etti.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda maçın bitimine 13 dakika kala 4 golün atıldığı, 2 kırmızı kartın gösterildiği  müthiş maçta kazanan çıkmadı.

İki ekip sahadan 2-2 eşitlikle ayrılarak haftayı 1'er puanla kapadılar.

Trabzonspor'un gollerini 83. (penaltı) ve 90. dakikalarda Burak Yılmaz attı. Konyaspor'un gollerini ise 77. dakikada Milosevic, 90+4. dakikada da Orkan Çınar kaydetti.

Atiker Konyaspor'da 18. dakikada Ali Turan doğrudan kırmızı kart görerk takımını 10 kişi bıraktı. 90+3. dakikada Trabzonspor'dan Tomas Hubocan kırmzı kartla oyun dışında kaldı.

Alınan bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 30 yaptı. Konyaspor ise son dakikada bulduğu golle 16'ya çıkardı.

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