Mustafa Cengiz yeniden başkan

Galatasaray'ın Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Mustafa Cengiz, başkanlığına yeniden seçildi

Galatasaray Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda Mustafa Cengiz, yeniden başkanlığa seçildi.

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrede oy sayımı tamamlandı.

Olağan genel kurulda 2062 oya ulaşan Mustafa Cengiz, son 4 sandık öncesi başkan seçilmeyi garantiledi.

Mustafa Cengiz’in 10 kişilik yönetim kurulu şöyle:

Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Murat Ece, Kaan Kançal, Mahmut Recevik, Okan Böke, Dilek Kutlu, Dorukhan Acar, Ömer Cansever ve Emre Erdoğan.

Galatasaray Lisesi'nde yapılan genel kurulda 20 sandıkta 4803 üye oy kullandı.

Oy dağılımı ise şöyle oldu:

Mustafa Cengiz: 2525

Dursun Özbek: 1361

Ozan Korkut: 659

Ali Fatinoğlu: 207