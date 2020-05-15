Mustafa Cengiz taburcu oldu

Yaklaşık bir hafta önce beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, taburcu edildi. Cengiz, "Komadan çıktığım ilk andan itibaren her şey kontrolüm altında. Galatasaray için çalışmaya devam ediyoruz" dedi

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde ameliyat edilen ve yaklaşık 1 haftadır hastanede müşahade altında tutulan Cengiz, hastaneden yürüyerek çıktı. Maskesini açan ve basın mensuplarına poz veren Cengiz'in güldüğü ve moralinin yüksek olduğu görüldü.

Ameliyathane ortamından dolayı sesi kısılan ve konuşmakta zorlanan Mustafa Cengiz, daha sonra açıklama yapacağını belirterek, "Komadan çıktığım ilk andan itibaren her şey kontrolüm altında. Galatasaray için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Beyninden 3 adet tümör çıkarılan Mustafa Cengiz, aracına binerek hastaneden ayrıldı.

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Mustafa Cengiz'in ayrılmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, ameliyatı gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirurji) Uzmanı Prof. Dr. Uğur Türe, ekibine ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Albayrak, başkan Cengiz'in durumunun iyi olduğunu belirterek, "Buradan mutlu ayrılıyoruz. Başkanım, yürüyerek Galatasaray'a yakışan bir şekilde arabasına bindi. Çok mutluyuz. Başkanımız evinde istirahata çekildi. Gözlerini açtığı andan itibaren hep 'Galatasaray' dedi. En ufak sorunları bile çözdü." diye konuştu.