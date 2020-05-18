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Mustafa Cengiz'in ameliyatı başarıyla tamamlandı

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Mustafa Cengiz'in ameliyatı başarıyla tamamlandı

Galatasaray Kulübü, dün sabah mide ameliyatına alınan Başkan Mustafa Cengiz'e yapılan operasyonun başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in, daha önce planlanan ve tedavi sürecinin bir parçası olan mide ameliyatı Prof. Dr. Sayın Dursun Buğra tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, takip ve tedavisi devam etmektedir.

Kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."

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