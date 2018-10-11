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Mustafa Cengiz'den UEFA müjdesi

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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve kurullarıyla yaptıkları toplantının Türk futbolu ve Galatasaray için çok olumlu geçtiğini belirterek, "UEFA'ya tekrar tekrar mali durumumuzu anlattık. Türk futbolu ve Galatasaray için olumlu bir karar çıkacağını düşünüyorum" dedi

Mustafa Cengiz'den UEFA müjdesi
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UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu'nun, Galatasaray ile yapılan anlaşmayı yeniden inceleme kararı almasının ardından Başkan Cengiz, dün akşam Cenevre'ye gitmişti. Bugün UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve yetkililerle görüşen Mustafa Cengiz, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, toplantıların çok olumlu geçtiğini söyledi.

''UEFA, TEŞEKKÜR ETTİ''

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Cengiz, ilk olarak şunları söyledi;

"UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile 1 saat süren bir görüşme yaptık. Ayrıca UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu ile de toplantı gerçekleştirdik. Hem başkana, hem de kurullara tekrar tekrar kendimizi anlattık. Onlar da bize Türk futbolu ve Galatasaray için olumlu ifadeler kullandılar. Ayrıca mali durumun iyileşmesinden dolayı da teşekkürlerini ilettiler."

''TÜRK FUTBOLU VE GALATASARAY İÇİN OLUMLU BİR KARAR ÇIKACAK''

Türk futbolu ve Galatasaray içe olumlu bir kararın çıkacağını dile getiren Cengiz, "Sunduğumuz raporlar doğrultusunda olumlu ifadeler kullandılar. Türk futbolu ve Galatasaray için olumlu bir karar çıkacağına inanıyorum. Bunun tersi olması durumunda ise ağır cezalarla karşılaşabiliriz. Ancak UEFA, genel düşünce olarak Galatasaray ve Türk futbolunun yanında" diye konuştu.

ULTRAASLAN AÇIKLAMASI

ultrAslan'ın ürünlerinin GS Store'larda satılmasıyla alakalı yaşanan polemikle ilgili de konuşan Mustafa Cengiz, "Taraftara çok ayıp ediyorlar. ultrAslan 5 kuruş almadı. ultrAslan ürünleri merdiven altından kaçak yapılıyor. Bunu engellemeye çalıştık" ifadelerini kullandı.

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