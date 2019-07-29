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Mustafa Alnar Avrupa ikincisi

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Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonasında 9 Top disiplininde finale kalma başarısı gösteren Mustafa Alnar Avrupa ikincisi oldu

Mustafa Alnar Avrupa ikincisi
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Hollanda’nın Veldhoven Kenti’nde devam eden Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası tamamlandı. Şampiyonanın son disiplini olan 9 Top disiplininde Mustafa Alnar şeytanın bacağını kırarak üç kez elinden kaçırdığı yarı final şansını yakaladı ardından finale yükseldi. Tüm Dünyaya canlı olarak servis edilen final karşılaşmasında Mustafa Alnar İsviçreli rakibi Christoffer Lentz ile karşılaştı. Geçtiğimiz yıl ülkesine iki Altın Madalya kazandıran güçlü rakibi Lentz karşısında, karşılaşmanın ilk çeyreğini 2-2 kapatan Alnar, ikinci çeyrekte yaptığı bir hatalı vuruşla 4-2 geriye düştü. Üçüncü çeyrekte oldukça zor bir topu atarken bayaz topun deliğe düşmesi ile rakibine faul veren Alnar maçın 6-2’ye ulaşmasına engel olamadı. Beklenmedik bir şekilde Alnar karşısında 6-2 öne geçmiş olmanın rahatlığı ile oyunun kontrolünü  eline geçiren Lentz son iki sette de hatasız oynayarak karşılaşmayı 8-2 kazanınca Alnar Avrupa İkincisi oldu.

6 MAÇIN 5’İNİ KAZANARAK AVRUPA İKİNCİSİ OLDU

Mustafa Alnar 9 Top disiplininde çıktığı toplam 5 karşılaşmanın 5’ini kazanarak yenilgisiz olarak çıktığı final maçında yine galipler tarafından gelen Lentz’e karşı 8-2 kaybederek Avrupa ikincisi oldu.  Alnar 9 Top finaline çıkabilmek için; Türkiye’den Nasuh Vardar’ı 8-2, İspanyol JonasSauto’yu 8-5, Portekiz’den RicardoMota’yı 8-4,  İsveç^tenRagnarGronsten’i 8-4 ve yarı finalde Avusturya’danManuel  Butschek’i 8-1 mağlup etmeyi başarmıştı.Mustafa Alnar ülkemiz adına üçüncü kez Gümüş Madalya kazanmış oldu. Alnar ayrıca 2017 yılında Dünya Gençler Üçüncülüğü de elde etmişti.

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