Muslera'ya hastanede doğum günü kutlaması

Tibia ile fibula kemiklerindeki kırıktan dolayı ameliyat olan Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'ya hastanede 34. yaş günü kutlaması yapıldı

Çaykur Rizespor maçında sağ ayak kaval kemiğinde iki kırık oluşan Fernando Muslera, bugün başarılı bir operasyon geçirdi. 34. yaşına giren Uruguaylı eldiven için, hastane odasında doğum günü pastası kesildi.

Muslera'yı hastanede ziyaret eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile eşi Fulya Terim, Uruguaylı kalecinin 34. yaş gününü de kutladı.

Yener İnce: “Beklenenden erken dönmesini bekliyoruz”

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce de güzel bir ameliyat olduğunu belirterek, “Herhangi bir sıkıntımız olmadı. Bir komplikasyon olmadan geçti ameliyat. Kötü ve şanssız bir sakatlık. Aynı sahada maalesef Emre Akbaba'yla benzer bir tecrübemiz oldu. Hemen hemen aynı sakatlık ama gayet güzel geçti ameliyat. Buradan hocalarımıza da teşekkür ediyoruz çünkü güzel bir ekip çalışmasıyla iyi bir ameliyat oldu. Şu anda dinleniyor ve iyi durumda. Bugün burada, yarın ya da ertesi gün çıkacak hastaneden. Bu tip durumlarda süre vermek istemiyoruz çünkü önce kırığın kaynaması, sonra da oyuncunun oynayabilecek duruma gelmesi gerekiyor. Emre örneğinde de gördük. 6 ay gibi bir sürede döndü. Burada da beklentimiz bu yönde. Herhangi bir süre vermek doğru değil. Beklediğimizden kısa sürede döneceğini düşünüyoruz. Muslera'nın fizyolojik yaşı bence 20'lerde. Çok güçlü ve iyi çalışan bir sporcu ve yaş faktörü dezavantaj değildir. Ayrıca 34 yaş, günümüz futbolunda kaleciler için normal bir yaş. En kısa sürede dönecektir. En kısa sürede fizik tedaviyle başlayacağız” açıklamasını yaptı.